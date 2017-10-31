В северных областях Италии бушуют пожары

Комо, Италия, , 13:16 — REGNUM Область Ломбардия просит у правительства разрешение объявить о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в результате пожаров, сжигающих леса северных областей Италии вот уже несколько дней.

Как сообщает 30 октября LaRepubblica, об этом завила Лаура Бордонали, глава комитета по гражданской защите.

В связи с чрезвычайной ситуацией министр внутренних дел Марко Миннити посетил в понедельник 30 октября Ломбардию, чтобы объявить о специальных мерах по борьбе с пироманами.

«Мы прекрасно знаем, что в таких случаях мы не можем исключать умышленные поджоги, поэтому мы попросили полицию контролировать зоны», — рассказал министр.

Сложная ситуация сложилась в области Пьемонт, а также провинциях Ломбардии, городах: Комо, Брешии, Павии, Сондрио и, прежде всего, Варезе. В городе Лувинате, находящемся на границе регионального парка «Кампо дей Фиори», закрыты школы. Пожарные работали всю ночь, чтобы пламя не дошло до Астрономической обсерватории и других зданий. В ночь с воскресенья на понедельник с этой территории было эвакуировано более 15 человек.

Полиция расследует причины поджогов. Гипотеза о работе пироманов пока представляется наиболее правдоподобной. Министр окружающей среды Джанлука Галлетти призвал со всей строгостью применять правило, согласно которому поджигатели могут быть наказаны сроком тюремного заключения до 15 лет.

Страшные пожары в июле 2017 года уничтожили почти 80 тысяч гектаров леса на Сицилии, в областях Кампания, Тоскана и Лацио. Основной версией летних пожаров также стали умышленные поджоги и разборки криминальных группировок, «подготавливающих» таким образом леса для использования в бизнесе утилизации ядовитых отходов.