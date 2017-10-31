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Четыре беженца из Мьянмы утонули, пытаясь достичь берегов Бангладеш

Происшествия

Инцидент произошел спустя несколько часов после гибели трех младенцев по аналогичной причине

Нейпьидо, 31 октября 2017, 13:01 — REGNUM  По меньшей мере четыре рохинджа утонули, пытаясь достигнуть берегов Бангладеш, сообщает 31 октября Agence France-Presse.

Инцидент произошел спустя несколько часов после гибели трех младенцев по аналогичной причине.

Причиной бегства людей из Мьянмы в Бангладеш стал военный конфликт, вспыхнувший между боевиками «Армии освобождения рохинджа» и правительственными войсками страны.

Начиная с 25 августа, даты начала конфликта, по меньшей мерее 200 человек утонули во время попытки достичь Бангладеш.

По данным ООН, страну покинули около 600 тыс. человек, большая часть из которых была размещена в лагерях для беженцев в соседнем Бангладеш.

Правительство Мьянмы заявило об информационной кампании, направленной против Нейпьидо, которая, по мнению Государственного советника страны Аун Сан Су Чжи, призвана дезинформировать мировое сообщество.

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Беспорядки в Мьянме

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