Избивал жену и насиловал дочь: в Прикамье осудили «семейного тирана»

Чердынь, Пермский край, , 12:47 — REGNUM В Пермском крае осудили жителя Чердыни, систематически издевавшегося над женой и несовершеннолетними детьми, сообщает 31 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в январе 2016 года мужчина, находясь в своей квартире в алкогольном опьянении, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери.

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Кроме того, на протяжении 2016 года молодой человек систематически избивал свою жену и малолетних детей. На время следствия ему был избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»), ч. 2 ст. 117 («Истязание несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 119 («Угроза убийством») и ч. 4 ст. 132 («Совершение насильственных действий сексуального характера») УК РФ.

Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

К дисциплинарной ответственности также привлекли сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнения своих служебных обязанностей.

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