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В Якутии девочка скончалась после двух отказов от госпитализации

Происшествия

Причиной смерти ребенка ОРВИ, отек легких и острая респираторная недостаточность

Якутск, 31 октября 2017, 12:46 — REGNUM  В Якутии возбудили уголовное дело по факту смерти полуторагодовалой девочки, которую два раза отказывались госпитализировать, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Саха.

28 сентября местная жительница дважды вызывала скорую помощь из-за высокой температуры своего ребенка. В обоих случаях медики отказались госпитализировать девочку и посоветовали матери обратиться к участковому педиатру.

На следующий день женщина отвезла ребенка в Айхальскую больницу, где участковый терапевт направил девочку на стационарное лечение с диагнозом «острая респираторно-вирусная инфекция».

Однако лечение не дало результатов: 30 сентября девочка скончалась. Причиной смерти стали ОРВИ, отек легких и острая респираторная недостаточность.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Ранее сообщалось, что в Туле во время «тихого часа» в детском саду скончался двухлетний ребенок. После дневного сна воспитатель стала будить детей. Подойдя к мальчику, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Предположительной причиной смерти стала аномалия сердца.

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