Тель-Авив, , 12:27 — REGNUM Израильский военнослужащий убил палестинца на западном берегу реки Иордан, сообщает 31 октября Al Arabiya.

Подробности инцидента пока не сообщаются. Информация о происшествии была опубликована с пометкой срочно.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной имеют давнюю историю. Часть территорий, которые занимает еврейское государство, считаются палестинцами оккупированными.

Нерешенность противоречий создает напряженность как среди израильтян, так и среди палестинцев, что нередко приводит к столкновениям между вооруженными силами и местными жителями.

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