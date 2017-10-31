Нацполиция Украины: Окуеву «заказали»

Киев, , 11:43 — REGNUM Полиция оценивает убийство супруги командира батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой как заказное, заявил пресс-секретарь Нацполиции Украины по Киевской области Николай Жукович, сообщает 31 октября УНН.

По его словам, полиция открыла уголовное производство по ст. 114 УК Украины «Умышленное убийство». Жукович добавил, что на месте происшествия работает следствие. Полиция останавливает транспорт и опрашивает свидетелей, чтобы найти преступников.

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По данным от местных жителей, к убийству Окуевой могут быть причастны два человека. Представитель Нацполиции отметил, что эти данные приняты следствием во внимание, однако информации о том, кого подозревает полиция, из какого оружия стреляли и так далее не будет разглашаться до тех пор, пока не будет установлена полная картина произошедшего.

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Напомним, 30 октября автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и Амина Окуева, был расстрелян неизвестными. Осмаев получил легкие повреждения, Окуева скончалась на месте.

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