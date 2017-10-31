Турчинов назвал «террором со стороны России» убийство Окуевой

Киев, , 11:40 — REGNUM Убийство добровольца батальона «Киев-2» Амины Окуевой — «террор со стороны России». Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны», — написал он на своей странице в Facebook.

Турчинов отметил, что убийство Окуевой — это вызов Украине, после которого она должна дать «жёсткий и адекватный ответ».

Напомним, покушение на командира террористического батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву произошло 30 октября.

Автомобиль, в котором ехали супруги, обстреляли на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха. Одна из пуль попала в голову Окуевой, в результате чего она погибла. Осмаев получил легкое ранение и сейчас находится в больнице.

После покушения полиция Украины объявила план-перехват на территории Киевской области и нескольких соседних регионов. Преступников пока не поймали.

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