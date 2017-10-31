Взрыв газа в Дагестане: врачам не удалось спасти жизнь ребенка

Махачкала, , 11:23 — REGNUM Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов разрушенного дома в Махачкале 12-летнюю девочку, однако по дороге в больницу она скончалась.

«Врачам не удалось сохранить жизнь ребенку, так как она получила множество телесных повреждений», — цитирует Интерфакс сотрудника пресс-службы главного управления МЧС по региону.

Напомним, утром 31 октября в одноэтажном доме в поселке Новый Кяхулай произошел взрыв газа. На месте происшествия произошло возгорание.

Женщина 1980 года скончалась в больнице. Один мужчина был госпитализирован, еще один отказался от госпитализации.

Под завалами оказалась девочка 2005 года рождения. Спасателям удалось быстро расчистить обрушение и найти ребенка.

Ранее в Алтайском крае произошел взрыв газа в квартире одноэтажного жилого дома. В результате происшествия обрушилась часть кровли. Спасатели эвакуировали девять человек. Под завалами обнаружили двоих погибших.