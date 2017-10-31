В Магадане два самолета отказались от посадки из-за ветра

Магадан, Магаданская область, , 11:10 — REGNUM Самолеты, следовавшие в Магадан из Новосибирска и Хабаровска, не смогли приземлиться в аэропорту города. Причиной стал сильный ветер, передает 31 октября «5 канал».

Отмечается, что порывы ветра в районе воздушной гавани достигают 20 м/с. Пилоты самолетов, принадлежащих перевозчикам «Глобус» и «Аврора», сочли погодные условия небезопасными и взяли курс на другие аэропорты.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Магадан», рейс «Авроры» из Новосибирска должен был прибыть на место в 9:00 по местному времени (1:00 мск). Информация о рейсе будет в 19:00, говорится в сообщении. Самолет, вылетевший из Хабаровска, должен был сесть в 14:15 (6:15 мск).

Отмечено также, что на 1 ноября перенесены рейсы из Эвенска, Сусмана, Омолона и Кепервеема. Вылет нескольких лайнеров из аэропорта «Магадан» 31 октября перенесен на 1 ноября, рейс Магадан — Кепервеем отменен.

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