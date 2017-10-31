В ФРГ по подозрению в подготовке теракта задержан сирийский беженец

Берлин, , 11:16 — REGNUM Гражданин Сирии был задержан в Германии спецподразделениями федеральной полиции и Федерального управления уголовной полиции по подозрению в подготовке теракта, сообщила 31 октября пресс-служба Генерального прокурора при Верховном суде ФРГ.

19-летний сириец, не скрывавший своих радикальных убеждений, уже начал закупать химикаты и компоненты для взрывчатки.

«Согласно полученным выводам, Ямен А. принял решение не позднее июля 2017 года произвести взрыв на территории Германии, чтобы убить и ранить как можно больше людей. Для этой цели он начал закупать компоненты и химикаты, необходимые для создания взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Принадлежность подозреваемого к какой-либо террористической группе не установлена.

Ранее в Германии были предъявлены обвинения группе вербовщиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Их подозревают в финансировании террористов и публичных призывах к совершению преступлений.

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