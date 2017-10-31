Взрыв газа в Дагестане: под завалами дома обнаружили ребенка

Махачкала, , 11:09 — REGNUM В одном из частных домов в Дагестане произошел взрыв газа. Пострадали четверо человек. Двое из них, в том числе ребенок, погибли. ЧП произошло 31 октября около 07:15 в одноэтажном доме в поселке Новый Кяхулай в Махачкале в районе «Порт-Петровска», сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС.

На месте взрыва произошло возгорание, дом получил разрушения. Под завалами оказалась 12-летняя девочка. Спасателям удалось быстро расчистить обрушение и найти ребенка, однако спасти его не удалось. При взрыве получили травмы также трое взрослых. Двое были доставлены в республиканскую больницу, один человек от госпитализации отказался. В больнице скончалась еще одна жертва взрыва газа — женщина 1980 года рождения.

В настоящее время с пострадавшими и их родственниками работают психологи спасательного ведомства. На месте взрыва устраняют его последствия — тушат возгорание и разбирают завалы. К работам привлечены 62 человека и 17 единиц техники. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

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Взрывы бытового газа в разных регионах России уносят ежегодно сотни жизней. В Дагестане в августе 2016 года произошел взрыв газового баллона в банкетном зале «Лайли» в Редукторном поселке Махачкалы. Пострадали 28 человек, 11 из них погибли.

Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в Дагестане в августе 2017 года. Взрыв произошел в одном из частных домовладений в селении Доргели Карабудахкентского района. Пострадавшие, в том числе двое детей, доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в городе Махачкале в тяжелом состоянии.

В июне 2017 года на Ставрополье полностью обрушился из-за взрыва газа жилой частный дом в городе Минеральные Воды на Ставрополье. Пострадал один человек.

По словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, «хлопки бытового газа в некоторых субъектах становятся рядовым событием». В ноябре 2016 года он распорядился провести комплексную проверку газовых хозяйств и навести порядок.

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