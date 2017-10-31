Неизвестный похитил более 6,5 млн рублей из банкомата на западе Москвы

Москва, , 10:45 — REGNUM На западе Москвы неизвестный взломал банкомат и похитил из него более 6,5 млн рублей, сообщает 31 октября агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По данным ведомства, около пяти часов утра в полицию поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в офисе на западе Москвы.

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Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что злоумышленник вошел в помещение, отжал дверцу в банкомате и похитил две кассеты с деньгами, после чего скрылся.

«Материальный ущерб составил 6 млн 579 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, в начале октября двое неизвестных в медицинских масках устроили стрельбу в финансово-кредитной организации на северо-востоке Москвы. После того, как сотрудники офиса нажали тревожную кнопку, злоумышленники скрылись.

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