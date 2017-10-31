Задержан руководитель московского штаба Навального

Москва, , 10:41 — REGNUM Руководитель московского штаба оппозиционного блогера Алексея Навального Николай Ляскин задержан полицией. Об этом Ляскин сообщил 31 октября в своем микроблоге.

По словам Ляскина, сотрудник полиции и человек, одетый в штатское, заблокировали его автомобиль рядом с домом. Затем они потребовали, чтобы оппозиционер отправился в ОВД Косино-Ухтомского района Москвы.

«В сопровождении двух машин и наряда полиции еду в ОВД Косино-Ухтомское», — написал Ляскин в Twitter, пояснив, что повестка ему не вручалась.

Он отметил, что в отделении полиции будет составлен административный протокол. Других подробностей Ляскин не привел.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Николай Ляскин заявил о том, что на него напал неизвестный. Хулиган ударил руководителя московского штаба Навального отрезком металлической трубы и убежал. Позже полиция задержала предполагаемого злоумышленника. Мужчина признался, что был знаком с потерпевшим и действовал по его же просьбе.

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