Сотрудники ФСБ задержали жителя Уфы, планировавшего воевать за ИГ*

Уфа, , 10:34 — REGNUM В Башкирии задержан 24-летний житель Уфы, планировавший улететь в Сирию и воевать на стороне террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 31 октября пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина был задержан сотрудникам спецслужб во время прохождения государственной границы в международном аэропорту «Уфа».

Читайте также: В Курске завели уголовное дело против сторонника террористов

Злоумышленник пытался вылететь в Турцию, а затем направиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Гражданину предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После задержания фигурант признал свою вину в полном объеме», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Напомним, в начале октября в Ингушетии суд вынес приговор пяти членам ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Один из осужденных — бывший сотрудник правоохранительных органов. Виновные получили от 2,5 до 10 лет тюрьмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровске киргизский вербовщик ИГ* получил четыре года колонии