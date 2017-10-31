Железняк: Покушение на Осмаева Украина превратит в фальшивку для Запада

Москва, , 10:16 — REGNUM Еще один украинский боевик решил внести свою дозу вранья о наличии «российского следа» в покушении на него и его жену, отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Главная прокуратура Украины (ГПУ) рассматривает несколько версий покушения вблизи Киева накануне на двух участников силовой операции в Донбассе, выходцев из Чечни, однако ни одна из них не оглашается. В результате нападения Адам Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева убита. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 «Умышленное убийство», сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

«Покушение на Осмаева и его голословные обвинения в адрес России украинские деятели превратят в новую фальшивку для Запада, чтобы трясти этим с очередной международной трибуны». Похоже, скоро на Украине любое происшествие будут связывать со всемогущей «рукой Москвы», чтобы сохранять дурман антироссийской истерии», — отметил Железняк.

По его мнению, не стоит ожидать тщательного расследования этого дела со стороны украинских спецслужб, которые с воодушевлением превратят эту ложь в основную версию и в адрес России польется новая волна ничем не доказанных обвинений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нападение на Осмаева стало уже вторым за последние полгода. Киллер уже пытался его убить в Киеве 1 июня 2017 года.

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