Массовое убийство в Японии: Полиция обнаружила девять тел в пригороде Токио

Токио, , 09:36 — REGNUM Полиция Японии обнаружила девять тел в пригороде Токио, в том числе два обезглавленных, сообщает 31 октября GeoTV.

По подозрению в преступлении был арестован 27-летний гражданин страны Такахиро Шираиши, который дал признательные показания.

«Я убил их, а затем проделал некоторые операции с телами, в целях сокрытия следов преступления», — заявил обвиняемый.

По данным СМИ, Шираиши расчленил тела в своей ванной, орудием преступления послужила пила, найденная в комнате его дома.

Среди погибших было восемь женщин и один мужчина. Органы правопорядка пока не подтвердили эту информацию.

Полиция напала на след преступника после того, как без вести пропала 23-летняя женщина, заявляющая о своем стремлении покончить жизнь самоубийством. Преступность в Японии находится на одном из самых низких уровней в мире, что добавляет резонанса данному инциденту.

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