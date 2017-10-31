Житель Хабаровского края осужден за государственную измену

Хабаровск, , 09:19 — REGNUM 26-летний житель Хабаровского края, который подозревался в госизмене, приговорен к 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в УФСБ по региону.

«Ему (жителю Хабаровского края) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, работавший на одном из оборонных предприятий мужчина похитил составляющие гостайну материалы и продал их иностранному гражданину.

Отмечается, что в ходе следствия подсудимый полностью признал вину и заявил о чистосердечном раскаянии, что смягчило возможный приговор.