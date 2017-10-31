В Австрии пожилой мужчина расстрелял соседей и скрылся в лесу

Грац, Австрия, , 09:28 — REGNUM В Австрии 66-летний местный житель, вооруженный карабином, расстрелял своих соседей и скрылся в лесу. Об этом сообщило 30 октября полицейское управление австрийской федеральной земли Штирия.

Злоумышленник открыл огонь в коммуне Штиволль близ Граца. Он застрелил двух пожилых людей и ранил одну женщину. Предполагается, что мужчина скрылся в лесу. Как рассказали очевидцы, нападавший стрелял из автомобиля.

«Убитые оказались соседями стрелка, — сообщили в полиции. — Ситуация напряженная, преступник скрылся с оружием, и населению следует быть бдительным».

Злоумышленника объявили в розыск по всей территории Австрии и Шенгенской зоне Европейского союза. В Штиволле закрыли школу и детский сад. В Штирии разместили усиленные наряды полицейских автоматчиков.

Полиция уже обнаружила автомобиль мужчины. На задней двери минивэна изображена надпись: «Хайль Гитлер». Сообщается, что злоумышленник не единожды проявлял симпатию к правым экстремистам, а также называл себя жертвой австрийской юстиции

Ранее сообщалось, что в Токио в квартире местного жители обнаружили девять тел. Полиция проводила обыск в квартире молодого человека из-за подозрений в его причастности к исчезновению 23-летней женщины. Владельца квартиры задержали.

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