Тигр растерзал сборщика шишек в Хабаровском крае

Бикин, Хабаровский край, , 09:16 — REGNUM В Хабаровском крае найдено тело мужчины, поиски которого велись несколько дней, сообщает 31 октября пресс-служба регионального УМВД, на человека напал тигр.

«В лесу были найдены фрагменты тела со следами нападения хищника. Предполагается, что это тигр», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

Сотрудники УМВД, окончив проверку обстоятельств случившегося, по факту обнаружения тела, передали материалы в следственные органы и природоохрану. В настоящее время принимается решение об отстреле опасного зверя.

Останки мужчины, обнаруженные недалеко от села Бойцово Бикинского района, принадлежат, по сведениям пресс-службы УМВД, собирателю кедровых шишек, ушедшему в тайгу двое суток назад и там пропавшему.

Напомним, ИА REGNUM ранее сообщало о гибели в Хабаровском крае, недалеко от регионального заказника «Бирский», тигренка, вероятно, отбившегося от матери.

Нужно отметить, что амурский тигр занесён в международную Красную книгу и в Красную книгу России. Область обитания этого тигра находится в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.

На 2013 год численность этого вида на Дальнем Востоке оценивалась примерно в 450 особей. По данным 2015 года, на Дальнем Востоке России живут 523—540 амурских тигров.