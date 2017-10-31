Разгул стихии в США: из-за ураганного ветра обесточено более 1,5 млн домов

Вашингтон, , 08:08 — REGNUM В США более 1,5 млн жилых домов и предприятий остались без тепла и света после обильных дождей и ураганного ветра, обрушившегося накануне на штаты Род-Айленд, Массачусетс и Нью-Гэмпшир, сообщает 31 октября агентство Associated Press.

По данным издания, обрушившиеся под натиском стихии ветви и стволы деревьев спровоцировали многочисленные обрывы линий электропередач. По данным местных властей, электроснабжение может быть восстановлено в течение нескольких дней, однако в некоторых случаях потребуется около недели.

По данным синоптиков, скорость ветра на побережье Массачусетса достигает 36,7 м/с, в Род-Айленде — до 58,1 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью в отдельных районах северо-восточного побережья страны может упасть от +4 до — 1 градуса.

Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в нескольких городах Массачусетса перенесли празднование Хэллоуина с 31 октября на третье ноября.

Напомним, в минувшие выходные на Европу обрушился ураган «Гервард», жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Так, в ночь на 29 октября ураган обрушился на Германию, порывы ветра достигали до 50 м/с. Из-за упавших деревьев было прервано электроснабжение.

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Последствия непогоды также устраняют в Словакии, Венгрии, Австрии и Швейцарии. Из-за обильно выпавшего снега в горных районах попадали деревья, движение автомобилей на некоторых участках дороги было перекрыто.