Осмаев заявил о связи между покушением на него и Мосийчука

Киев, , 07:45 — REGNUM Командир террористического батальона имени Джохара Дудаева, воюющего в Донбассе, Адам Осмаев рассказал об обстоятельствах нападения на свой автомобиль, при котором погибла его супруга Амина Окуева.

По его словам, нападавшие начали обстреливать машину сразу после того, как она переехала железнодорожный переезд. Осмаев в этот момент находился за рулем. Одна из пуль попала в голову его жене.

«Я сколько мог проехал, потому что попали также в двигатель, машина остановилась, — цитирует Осмаева портал LB.ua. — Пытался оказать первую помощь [Амине — прим. ИА REGNUM ], но ей в голову попали».

По мнению Осмаева, целью нападавших был как он, так и его жена. Кроме того, к этому инциденту может быть причастна Россия. Командир батальона считает, что происшествие как-то связано с покушением на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука, которое произошло ранее.

«Это то же самое, это звенья одной цепи, что и на Мосийчука. Здесь действует террористическая группировка», — заявил Осмаев.

Покушение на Мосийчука произошло 25 октября в Киеве возле офиса телеканала «Эспрессо». Неизвестные взорвали бомбу, когда депутат выходил из здания. В результате погибли два человека, еще трое (среди них Мосийчук) — ранены. МВД Украины признало произошедшее терактом.

Читайте также: На Украине обстреляли автомобиль командира батальона Джохара Дудаева

Напомним, покушение на Осмаева и Окуеву произошло 30 октября. Автомобиль, в котором находились супруги, обстреляли у железнодорожного переезда близ поселка Глеваха. Амина Окуева погибла, Адам Осмаев получил легкое ранение и сейчас находится в больнице.

После нападения полиция Украины объявила план-перехват на территории Киевской области и нескольких соседних регионов, однако преступников пока не поймали.

Ранее, в начале июня, на Осмаева также было совершено покушение. Тогда Окуева защитила супруга. Она призналась, что всегда носит с собой оружие.

В 2012 году Осмаева обвинили в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина во время его визита на Украину. Осмаев был арестован и осужден.

Читайте ранее в этом сюжете: Покушение на Осмаева: на место ЧП спешно прибыл глава украинской полиции