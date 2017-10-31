Осмаев увидел в покушении на себя «российский след»

Киев, , 07:34 — REGNUM Автомобиль, в котором передвигался командир воюющего в Донбассе террористического батальона Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был расстрелян 30 октября на железнодорожном переезде у поселка Глеваха. В данном покушении выживший Осмаев увидел «российский след», о чем сообщил в интервью изданию «LB».

"Это звенья одной цепи, что и на Мосийчука (Игоря, совершено покушение — прим. ИА REGNUM ) — здесь действует террористическая группировка», — сказал Осмаев, отвечая на вопрос журналиста есть ли пресловутый «российский след» в трагедии.

Отметим, что место покушения Осмаева спешно посетил глава национальной полиции Украины Сергей Князев. Об этом написал советник МВД Украины Зорян Шкиряк. Предварительную информацию о происшествии сообщил также советник главы МВД Украины, депутат парламента Антон Геращенко.

«Автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина (Окуева) погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону», — написал Геращенко у себя в Facebook.

Осмаев известен тем, что готовил покушение на президента России Владимира Путина, был арестован и осужден на Украине. В марте 2014 года Осмаев попросил украинское гражданство.

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Ранее эксперты предположили, что боевики вооруженных групп на Украине могут быть причастны к переделу нелегального бизнеса на Украине, поэтому покушения на них (и друг на друга) стали такими частыми в последнее время.

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