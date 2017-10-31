В ДТП с микроавтобусом и фурой под Саратовом выросло число погибших

Саратов, , 07:27 — REGNUM Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и «Камаза» под Саратовом возросло до пяти, сообщил главный врач Петровской районной больницы Дмитрий Вагаев.

Авария произошла накануне вечером на 558 километре трассы Саратов — Нижний Новгород в Петровском районе Саратовской области. Столкнулись микроавтобус Volkswagen Caravelle, в котором находились граждане Таджикистана, и грузовой автомобиль «Камаз».

В результате происшествия четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, шесть человек были госпитализированы в Петровскую районную больницу.

«В больницу были госпитализированы шесть человек. Один из них от полученных травм скончался. Еще трое находятся в отделении реанимации, двое в травматологии», — цитирует Вагаева ТАСС.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не уступил дорогу микроавтобусу, после чего скрылся с места ДТП. Все погибшие были гражданами Таджикистана.

Напомним, в конце июля в Саратовской области в результате ДТП пострадали девять человек. Среди них — пятеро граждан Узбекистана и четверо россиян.

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