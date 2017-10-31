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На Сахалине шестиклассник принёс в школу пистолет

Происшествия

Стрелял или нет?

Южно-Сахалинск, 31 октября 2017, 04:47 — REGNUM  На Сахалине подросток принёс в школу пневматический пистолет. Тревогу забила учительница, на данный момент проверяется информация об использовании оружия на территории учебного заведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

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Предварительно известно, что шестиклассник на чердаке своего дома обнаружил пневматический пистолет и взял его с собой в школу. Вместе с одноклассниками после уроков подросток стрелял по бутылкам из оружия на пустыре.

О том, что один из учеников пронёс в школу пистолет, правоохранителям сообщила учительница. К настоящему моменту информация о том, что несовершеннолетний открыл стрельбу на территории учебного заведения, не подтвердилась.

«Продолжается проверка. Устанавливаются очевидцы и опрашиваются заинтересованные лица. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол», — говорится в официальном сообщении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, девятиклассник из школы №1 в Ивантеевке 5 сентября напал на учителя с пневматическим пистолетом и топориком. Кроме того, пострадали ещё три школьника. Стрелку предъявлены обвинения.

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