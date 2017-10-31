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У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение

Происшествия

Предупреждения о цунами не объявлялось

Нумеа, Франция, 31 октября 2017, 04:19 — REGNUM  У берегов Новой Каледонии в Тихом Океане произошло землетрясение магнитудой 7,0, передает Reuters.

По информации Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, землетрясение произошло в 120 километрах к востоку от острова Маре на глубине 15 километров.

В настоящий момент о жертвах и разрушениях в результате землетрясения не известно.

Предупреждения о цунами в связи с подземными толчками не объявлялось.

Новая Каледония является французской территорией и расположена в пределах так называемого Тихоокеанского огненного пояса — в зоне повышенной сейсмической активности на границе литосферных плит в Тихом Океане.

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Землетрясения

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