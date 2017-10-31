Покушение на Осмаева: на место ЧП спешно прибыл глава украинской полиции

Киев, , 00:37 — REGNUM Место покушения на Адама Осмаева, командира воюющего в Донбассе террористического батальона имени Джохара Дудаева, спешно посетил глава украинской полиции Сергей Князев, написал Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины, в Facebook.

Комментируя промежуточные итоги расследования покушения на выходца из Чечни Осмаева, Шкиряк написал:

«Сейчас на место события немедленно выехал глава Национальной полиции Сергей Князев, работают следственно-оперативные группы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, покушение произошло накануне, 30 октября. Автомобиль, в котором Осмаев ехал со своей женой Аминой Окуевой, обстреляли на железнодорожном переезде у поселка Глеваха.

Как написал советник украинского министра внутренних дел Антон Геращенко, женщина убита, Осмаев — ранен. Кто обстрелял автомобиль — не известно.

Напомним, 2 июня 2017 года на Осмаева было совершено покушение. Окуева защитила Осмаева, поскольку, как она сказала, всегда носит с собой оружие.

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Осмаев известен тем, что готовил покушение на президента России Владимира Путина, был арестован и осужден на Украине. В марте 2014 года Осмаев попросил украинское гражданство.

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