В ДТП с микроавтобусом и фурой под Саратовом погибли граждане Таджикистана

Саратов, , 23:11 — REGNUM Четыре человека погибли и ещё шестеро пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика «КамАЗ» под Саратовом, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла вечером 30 октября в Петровском районе Саратовской области.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель фуры, который не уступил дорогу микроавтобусу.

На месте происшествия в настоящее время работает полиция. По информации телеканала «Рен ТВ», водитель грузовика, бросив автомобиль сбежал.

В областной службе спасения сообщили ТАСС, что погибшие были гражданами Таджикистана.

Пострадавшие доставляются в районную больницу, которая приведена в режим повышенной готовности.