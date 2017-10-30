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В ДТП с микроавтобусом и фурой под Саратовом погибли граждане Таджикистана

Происшествия

Водитель грузовика сбежал с места аварии

Саратов, 30 октября 2017, 23:11 — REGNUM  Четыре человека погибли и ещё шестеро пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика «КамАЗ» под Саратовом, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла вечером 30 октября в Петровском районе Саратовской области.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель фуры, который не уступил дорогу микроавтобусу.

На месте происшествия в настоящее время работает полиция. По информации телеканала «Рен ТВ», водитель грузовика, бросив автомобиль сбежал.

В областной службе спасения сообщили ТАСС, что погибшие были гражданами Таджикистана.

Пострадавшие доставляются в районную больницу, которая приведена в режим повышенной готовности.

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Дорожно-транспортные происшествия

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