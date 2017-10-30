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Крушение вертолёта Ми-8 в Норвегии: Найдено тело одного из членов экипажа

Происшествия

Российский вертолёт Ми-8 с восемью людьми на борту разбился 26 октября близ Шпицбергена

Баренцбург, Норвегия, 30 октября 2017, 22:42 — REGNUM  Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа российского вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение возле норвежского архипелага Шпицберген. Об этом 30 октября сообщила губернатора Шпицбергена Кьерстин Аскхольт, передаёт телеканал RT.

«Тело было найдено подводным аппаратом на дне моря в 130 метрах от места затопления вертолёта», — сообщила губернатор.

Поиски остальных находившихся на борту в настоящее время продолжаются.

Как передавало ИА REGNUM, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», летевший 26 октября из посёлка Пирамида в населённый пункт Баренцбург на Шпицбергене, пропал с экранов радаров в нескольких километрах от пункта назначения.

На борту вертолёта находились восемь человек: трое петербургских учёных — сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, а также пять членов экипажа.

29 октября обломки вертолёта были обнаружены в море неподалеку от мыса Хеер, на глубине около 200 метров.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее наступление смерти более двух лиц».

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Авиапроисшествия

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