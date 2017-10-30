На Украине обстреляли автомобиль командира батальона Джохара Дудаева

Киев, , 22:41 — REGNUM На Украине в Киевской области на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха группа неизвестных обстреляла автомобиль, в котором находились командир террористического батальона имени Джохара Дудаева, воюющего в Донбассе, Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Об этом сегодня, 30 октября, написал на своей странице в американской социальной сети Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По словам Герщанеко, Амина Окуева погибла, Осмаев получил тяжелые ранения, но по словам Геращенко, он будет жить.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, батальон имени Джохара Дудаева — исламистский батальон принимавший участие в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне украинских силовиков, состоящее преимущественно из чеченцев, выехавших из России после чеченского конфликта.

Батальон принимал участие в боях за Иловайск, где понёс серьёзные потери. В начале 2015 года батальон участвовал в боях за Дебальцево, где был убит первый командир отряда Иса Мунаев, а батальон понёс значительные потери.