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В Таиланде изъяли более тонны марихуаны

Происшествия

Общий вес нелегальной партии наркотиков составил 1 тонну 95 килограммов

В Таиланде изъяли более тонны марихуаны
Carlos Gracia
Марихуана

Бангкок, 30 октября 2017, 21:15 — REGNUM  Сотрудники полиции Таиланда изъяли более тонны марихуаны на северо-востоке страны, 30 октября сообщает издание Bangkok Post.

По словам сотрудников полиции, автомобиль с партией наркотиков успешно прошёл проверку на одном из контрольно-пропускных пунктов провинции Кхонкэн.

После проверки автомобиль остановился в 200 метрах от КПП, из него вышел один из подозреваемых и стал разговаривать по телефону. Сотрудники полиции заподозрили, что водитель не знает, в каком направлении дальше ехать. Было принято решение направить патрульную машину вслед за подозрительным автомобилем.

Когда подозреваемые заметили полицейских, они попытались скрыться. Позднее двое подозреваемых бросили автомобиль, им удалось сбежать.

В брошенной машине обнаружили 25 полиэтиленовых пакетов с марихуаной. Общий вес нелегальной партии наркотиков составил 1 тонну 95 килограммов.

Напомним, 17 октября в полиции Таиланда заявили об изъятии в северо-восточной провинции Накхонратчасима 508 килограммов кристаллического метамфетамина. Партию наркотиков должны были доставить в Малайзию.

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