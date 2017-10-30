Боевики убили шесть сотрудников полиции на юге Афганистана

Кабул, , 20:11 — REGNUM По меньшей мере шесть сотрудников правоохранительных органов Афганистана были убиты в на юге страны в результате атаки боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 30 октября сообщает агентство Tolo News.

Столкновения между правительственными силами и боевиками произошли в провинции Забуль вечером 29 октября.

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В результате нападений на несколько контрольно-пропускных пунктов в районе Аргахандаб восемь полицейских получили ранения.

«Столкновения продолжались семь часов. Удалось ликвидировать восемь боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё 12 террористов получили ранения», — заявили представители правоохранительных органов.

Напомним, 24 октября боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили атаки в трёх провинциях Афганистана: Фарах, Герат, Урузган. Террористы убили 13 сотрудников сил безопасности и ранили ещё 15 человек.

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