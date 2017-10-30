Трёхлетний ребенок, взятый в заложники в детсаду Армавира, освобождён

Ереван, , 19:51 — REGNUM В результате операции армянской полиции удалось обезвредить мужчину, который более трёх часов удерживал в заложниках трёхлетнего ребёнка в детском саду города Армавира. Как сообщают армянские СМИ сам преступник не пострадал, хотя в детском саду во время операции были слышны выстрелы.

Как сообщил изданию news. am бывший депутат парламента Армении Рустам Гаспарян, который находился в здании, захватчик был пьян, и вероятно сам плохо понимал, что требует.

Представитель пресс-службы полиции Армении Ашот Ааронян написал об инциденте на своей страничке в Фейсбук.

«30 октября в 16:25 в отделение полиции города Армавира поступил звонок о том, что вооруженный ножом мужчина ворвался детский сад «Манушак» города Армавира. Ворвавшийся, угрожая ножом удерживал в детском саду одного ребёнка. С мужчиной вели переговоры представители полиции. Во время переговоров сотрудникам полиции удалось вывести ребёнка из комнаты, после чего были применены спецсредства. Удерживающий заложника мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, но был остановлен сотрудниками полиции. Он доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня, 30 октября, в армянском городе Армавир неизвестный мужчина, вооружённый ножом, ворвался в детский сад и взял в заложники находившихся там детей и воспитателей.

Через какое-то время нападавший отпустил всех воспитателей и всех детей, кроме одного трёхлетнего мальчика.

По данным армянских СМИ, нападение на детский сад на бытовой почве. Мужчина, который удерживал заложников, предположительно, является бывшем зятем директора детского сада.

По информации news. am, мужчина некоторое время пытался встретиться с бывшей женой, которая также работает в детском саду. Не добившись желаемого, предполагаемый преступник ворвался с ножом в садик и взял в заложники работников дошкольного учреждения и одного ребенка, требуя свидания с женой и ребенком. После переговоров он отпустил всех заложников, оставив одного ребёнка.

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