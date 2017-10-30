Суд в Норвегии осудил 17-летнего гражданина РФ за изготовление бомбы

Осло, , 19:37 — REGNUM Суд в Норвегии 30 октября приговорил 17-летнего гражданина России к девяти месяцам тюрьмы за изготовление и установку взрывного устройства в Осло в апреле 2017 года, передаёт агентство Reuters.

Как сообщается, обвинение просило приговорить молодого человека к двум годам лишения свободы, обосновывая это тем, что подсудимый часто посещал интернет-сайты исламистов и попал под влияние радикальных взглядов.

Российский гражданин не признал выдвинутых против него обвинений. Он заявил, что не имел намерений свершать теракт, а изготовленную им бомбу намеревался взорвать в лесу.

Напомним, 9 апреля 2017 года на станции метро «Гренланн» в Осло был обнаружен похожий на взрывное устройство предмет. Это произошло через день после того, как грузовик въехал в толпу переходов в Стокгольме, в результате чего погибли пять человек.

Позднее власти Норвегии сообщили о задержании по подозрению в изготовлении взрывчатки 17-летнего гражданина России. Ему было предъявлено обвинение по статье «Незаконное обращение с опасными веществами».

В ходе расследования было установлено, что молодой человек вырос в семье выходцев из Ингушетии. Его родители прибыли в Норвегию из Мурманска в 2010 году и подали заявление на получение статуса беженцев.