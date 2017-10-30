Десятки осьминогов выбросились на берег в Великобритании

Лондон, , 19:28 — REGNUM Десятки осьминогов выбросились на берег Великобритании в Графстве Кередигион, сообщает 30 октября газета The Telegraph.

Непонятное явление наблюдалось в течении трех суток. Ученые до сих пор не могут объяснить причин такого поведения головоногих.

По словам местных жителей, никогда раньше ничего подобного они не видели. Биологи уточняют, что большое число выбросившихся осьминогов скопилось на одном пляже, некоторые особи были найдены даже в приливной зоне.

Некоторые ученые предполагают, что осьминоги могли выброситься на берег после сильного шторма и резкого снижения атмосферного давления.

Отмечается, что выбросившиеся на берег осьминоги принадлежат к виду, котрый обычно обитает на глубинах порядка 100 метров.

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