На Кавказ обрушился ураган: крыши срывает в Дагестане и Северной Осетии

Махачкала, , 19:10 — REGNUM В Северо-Кавказском регионе бушует непогода. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии на 30 и 31 октября объявлено штормовое предупреждение. Спасательное ведомство предупреждает о сильных ливнях, штормовом ветре, превышении уровня воды в реках выше безопасных значений, возможности схода селей в горных районах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первый ущерб от непогоды уже подсчитывают в Дагестане и Северной Осетии. Так, в селе Бедюк Агульского района Дагестана ветер, скорость которого достигала 25 м/с, снес крыши около десяти домов и средней общеобразовательной школы. По сообщениям сельчан, ветер смел крышу учебного заведения практически полностью и отнес ее в овраг, пишет РИА «Дагестан».

Мощный ураганный ветер сегодня, 30 октября, нанес большой ущерб и в столице Северной Осетии. Он ломал деревья, валил столбы уличного освещения и даже светофоры. Одно из деревьев рухнуло на крышу детской республиканской больницы. На пересечении Набережного проезда и улицы Кошевого дерево упало на автомобиль «Жигули», никто не пострадал. Недалеко от Комсомольского парка ветер сломал тополь и обрушил его на автомобиль «Нива», пострадали двое человек. У них многочисленные ушибы и ссадины.

Сильный ветер прогнозируют также в Ингушетии и Чечне. В ближайшие 1−3 часа и до конца суток 30 октября, а также 31 октября в этих республиках ожидается усиление ветра до 8−13 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 15−20 метров в секунду, а в горных районах до 23−28 метров в секунду.

В связи с возможными чрезвычайными ситуациями приведены в повышенную готовность более девяти тысяч военнослужащих Южного военного округа. К выполнению задач в зонах возможных ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС подготовлены также 1,3 тыс. единиц инженерной и специальной техники, сообщили в пресс-службе округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии остались без света из-за ураганного ветра тысячи жителей. Только в одном горном Дагестане лишились электроснабжения жители 160 сел в девяти районах. Без электроэнергии остались более 20 тысяч жителей городов Магас и Назрань, а также Малгобекского и Сунженского районов Ингушетии.

В Пригородном, Алагирском районов, а также в горных селениях Ирафского района и в столице Северной Осетии был введен режим ЧС из-за нарушения не только электроснабжения, но и подачи воды. В Пригородном районе были снесены и повреждены крыши дворцов культуры и четырех школ. Во Владикавказе остались без крыш более 15 зданий. В городе несколько дней устраняли последствия стихии, убирали поваленные деревья, восстанавливали кровлю у зданий.