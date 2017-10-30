Чиновники уговаривают нижегородцев выехать из разрушающегося дома

Нижний Новгород, , 18:43 — REGNUM Представители администрации Нижнего Новгорода уже несколько дней ведут переговоры с жителями разрушающегося дома №15 на ул. Ломоносова, уговаривая их покинуть свои квартиры и съехать куда-нибудь.

«Если им некуда переезжать, то собственникам квартир необходимо обратиться в отдел по учету и распределению жилья администрации Советского района для предоставления временных жилых помещений из маневренного фонда», — цитирует главу Советского района Владимира Исаева пресс-служба мэрии, не уточняя при этом, насколько велики шансы жильцов получить жилье в маневренном фонде.

В настоящее время отношении дома, превратившегося из новостройки в аварийное жилье всего за 12 лет, введен режим чрезвычайной ситуации. В доме произошло частичное разрушение цокольной части, появились деформации и трещины в несущих стенах, раскрылся температурный деформационный шов.

По данным администрации, все 79 квартир в доме находятся в частной собственности. В них проживает 193 человека, в том числе 40 детей. На сегодняшний день в отдел по учету и распределению жилья обратились собственники 18 квартир, из которых 11 получили смотровые ордера, четыре ордера возвращены с отказом.

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Специалисты ведут ежедневный мониторинг состояния жилого дома. В настоящее время состояние здания стабилизировалось, подвижки не фиксируются. Проходит обследование фундамента здания, состояния плиты, арматуры, идут геологические изыскания. По их результатам будет принято решение о необходимых работах по реконструкции дома и выделении финансирования на эти цели.

Как сообщало ИА REGNUM, семиэтажный четырехподъездный дом был введен в эксплуатацию в2003 году и находится под управлением ТСЖ «На Ломоносова

Два года назад дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции. В начале сентября 2017 года дом треснул, и на сегодняшний день трещины продолжают увеличиваться.

Решение о проведении восстановительных работ должны принимать собственники жилых помещений, но они до сих пор этого не сделали.

В начале октября, на основании отчета Главного управления по капитальному строительству, было предложено инициировать процесс выселения жителей данного дома.

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