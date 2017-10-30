Калининградец пытался передать иностранной спецслужбе военные сведения

Калининград, , 18:10 — REGNUM ФСБ задержала жителя Калининграда, который планировал предоставить иностранной спецслужбе сведения военного характера.

Как сообщили сегодня, 30 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ, мужчина через знакомых из числа военнослужащих и секретоносителей предпринимал активные попытки сбора информации, в том числе закрытого характера.

«Мотивом для противоправного получения охраняемых законом данных являлось желание злоумышленника обогатиться за счет продажи иностранной спецслужбе сведений по военной тематике, что создало угрозу безопасности Российской Федерации в Балтийском регионе», — сообщили в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что деятельность гражданина создавала условия для совершения преступления по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

В результате калининградцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения закона.

«Институт «официального предостережения» является важным и действенным инструментом превентивного реагирования органов федеральной службы безопасности на возникающие угрозы безопасности государства», — подытожили в ведомстве.