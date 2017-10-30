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В армянском Армавире мужчина с ножом напал на детский сад

Происшествия

Он удерживает в заложниках одного из воспитанников

Армавир, Армения, 30 октября 2017, 17:24 — REGNUM  В армянском городе Армавир неизвестный мужчина, вооружённый ножом, ворвался в детский сад и взял в заложники находившихся там детей и воспитателей. Об этом сегодня, 30 октября сообщают армянские СМИ.

Сообщается, что нападение произошло на детский сад «Манушак».

Здание было оцеплено сотрудниками полиции. Какие требования предъявлял нападавший не сообщается.

Через какое-то время нападавший отпустил всех воспитателей и большинство детей, но продолжает удерживать в заложниках одного ребенка.

Информация уточняется.

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