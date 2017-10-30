Югра: «пьяная школьница» и смена руководства департамента

Нижневартовск, Югра, , 16:58 — REGNUM В Югре из школы №17 города Нижневартовска утром 30 октября с алкогольной интоксикацией была госпитализирована ученица восьмого класса, упавшая в обморок посреди холла. Очевидцы сообщили, что девочка была пьяна еще до начала занятий. В тот же день стало известно о смене с 1 ноября руководства департамента образования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Записи в социальных сетях якобы с этой девушкой свидетельствуют, что несовершеннолетняя боялась идти в школу. Обморочное состояние наступило до начала занятий. На видеозаписи, которую NV86.Ru предоставил для ознакомления, лицо девочки неразличимо. К сожалению, соученица пострадавшей выложила видео полностью в одной из социальных сетей. На видео ребенок кричит о том, что она пьяна и в школу ей идти затруднительно. Налицо подростковая истерика из-за разрыва с неким молодым человеком.

Как сообщает NV86.Ru, девочка пыталась прийти в себя в окружении одноклассниц в школьном туалете. После обморока первую помощь ребенку оказала школьная медсестра, но пришлось вызвать скорую помощь. В школе происшествие не комментируют.

Подруга госпитализированной утверждает, что девочка ранее не замечена в употреблении спиртных напитков и у нее проблемы со здоровьем. Отмечается, что ребенок из благополучной семьи.

«Могло быть все, что угодно. У нее проблемы со здоровьем, постоянно болит голова и живот. Съест что-нибудь не то и сразу в обморок, она очень худая», — пояснила NV86.Ru подружка.

Департамент образования Нижневартовска также не комментирует случившееся. При этом местный телеканал «Мегаполис» сообщил о смене руководства в департаменте: вместо Ольги Козловой за образование в столице Самотлора будет отвечать директор МБОУ «Гимназия №1» Эдмонд Игошин.

Отметим, это не первый скандал в Нижневартовске, где были замешаны подростки. СКР летом 2016 года возбудил проверку о наличии в социальных сетях фотографий с порнографическим содержанием, где запечатлены дети в возрасте от 12 до 16 лет. Как выяснилось, с несовершеннолетних вымогались деньги за снимки интимного содержания. Если ребёнок отказывался платить, его фото в неглиже попадало во всемирную паутину.

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