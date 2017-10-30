ЛНР: Киев подтянул в Луганскую область порядка 30 единиц военной техники

Луганск, , 16:44 — REGNUM Военную технику перебросил Киев в Луганскую область, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 30 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, украинское командование делает всё для того, чтобы силой захватить территорию народных республик. Так, 28 и 29 октября украинские силовики перебросили военную технику и вооружение в населенный пункт Счастье.

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В число военной техники вошли 10 БТР, 15 единиц автомобильной техники, а также три бронированные десантные машины.

Напомним, Киев регулярно нарушает Минские соглашения, которые предписывают обеим сторонам конфликта отвести от линии фронта военную технику. Вместо этого Украина стягивает к линии соприкосновения новые гаубицы, танки и БМП.

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Так, в начале октября Киев подтянул в Луганскую область несколько БМП, танки Т-64 и Т-72, самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика». Помимо этого, ВСУ нередко устраивают провокации в Донбассе для того, чтобы обвинить войска республик в нарушении перемирия.

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