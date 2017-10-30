Ивантеевский стрелок подозревается в покушении на убийство

Ивантеевка, Московская область, , 15:48 — REGNUM Басманный районный суд Москвы предъявил обвинение подростку, который устроил стрельбу в школе №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учителя, сообщает 30 октября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Молодой человек подозревается в покушении на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений (ч.3 ст.30-ч.2 ст.105 УК РФ). Подросток также подозревается в хулиганстве, совершенном с применением взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2017 года девятиклассник ворвался в школу №1 в подмосковной Ивантеевке и взорвал несколько взрывпакетов. Школьник зашел в один из классов школы и, устроив стрельбу из пневматического пистолета, нанес травму головы учителю информатики. В результате инцидента также пострадали три школьника, которые выпрыгнули из окна класса и получили травмы различной степени тяжести.

7 ноября 2017 года Басманный суд избрал для подростка меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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