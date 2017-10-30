«Кара небесная» или коммунальщики: на Урале появились первые жертвы сосулек

Курган, , 15:42 — REGNUM В Кургане от упавшей сосульки 30 октября пострадала девушка. Инцидент произошелна перекрестке улиц Красина — Коли Мяготина. Курганцы сообщают в соцсетях, что после оттепели вся столица Зауралья превратилась в «кару небесную», которая висит на крышах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, небывалый снегопад и первые морозы прошлись по Зауралью, как и по всему уральскому югу, на прошлой неделе. С 30 октября в Кургане будет «плюсовая» осень и зарядят на неделю дожди. Днем тает, к вечеру замерзает, и если с гололедом коммунальщики худо-бедно справляются, то до сосулек руки не доходят.

В центре города 30 октября сосулька упала на голову молодой женщине и, как поясняют в травмпункте, хоть и нет сотрясения мозга, но повреждение волосяного покрова головы имеется. Медпомощь пострадавшей оказана. А спасатели предупреждают курганцев о бдительности и советуют посматривать на крыши домов. Хотя в соцсетях региона шутят, что «кары небесной» в виде сосульки на голову не избежать тем, кому она предназначена.

Кстати, на сайте МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана» еще 25 октября появилось сообщение, что в столице Зауральяв травмпункт ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи» ежегодно обращается около десяти человек.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной, предупреждают городские власти. Во избежание несчастных случаев необходимо при движении вдоль зданий держаться на безопасном расстоянии от стен (не ближе 3−4 метров), периодически по ходу движения осматривать карнизы крыш, обходить опасные места.

О падающей с крыш наледи сигнализируют жители других городов Урала. К примеру, 30 октября ледяная глыба упала практически на голову мужчине на перекрестке улиц Малышева-Вайнера в Екатеринбурге.

В Тюменской области управление по ГО и ЧС советует сигнализировать в управляющие компании о ледяных навесах на крышах.

«Зная элементарные законы физики, можно подсчитать, что падение даже небольшой двухкилограммовой сосульки с высоты обычного жилого пятиэтажного дома позволит ей получить скорость 60 км/ч. Столкновение такой сосульки с машиной или другим предметом может привести к очень неприятным последствиям. Если же подобная небольшая сосулька упадет на голову прохожему, то в лучшем случае он отделается сотрясением мозга. Что уж говорить о падении ледяной глыбы весом, например, две-три сотни килограмм?! А такие гигантские опасные сосульки могут образовываться всего за сутки!», — информирует пресс-служба регионального МЧС.

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