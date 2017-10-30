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Разъяренный бык покалечил посетителей супермаркета в Китае: видео

Происшествия

Животное, предназначенное на убой, вырвалось, забежало в местный супермаркет и утроило там погром, травмировав шестерых посетителей

Яньчэн, Китай, 30 октября 2017, 14:49 — REGNUM  В китайском городе Янчэн провинции Цзянсу буйвол, ворвавшийся в магазин, ранил шестерых человек и попутно разгромил товарные полки, видеосъемку происшествия 30 октября расместил ресурс shanghaiist.com.

Сообщается, что животное, предназначенное на убой, вырвалось, забежало в местный супермаркет и утроило там погром, травмировав шестерых посетителей, двое из которых госпитализированы.

Это не кончилось ничем хорошим и для самого буйвола, который был в итоге застрелен стражами порядка.

Напомним, 30 октября, по сообщениям камчатских СМИ, в Петропавловске-Камчатском на улице Тундровая застрелили медведя, бродившего возле частных жилых домов. Отмечается, что утром 30 октября в полицию поступили сразу несколько сообщений о том, что на улицах города замечен медведь. В социальных сетях появилось короткое видео, на котором видно, как хозяин тайги бродит по огороду рядом с одним из домов.

На место экстренно выехали сотрудники Росгвардии.

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Нападения животных

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