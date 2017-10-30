МИД РФ прокомментировал осквернение памятника советским воинам в Болгарии

София, , 14:40 — REGNUM В министерстве иностранных дел России возмущены осквернением памятника советским воинам в Софии. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Вызывает возмущение очередной акт вандализма в отношении памятника Советской армии, расположенного в центре Софии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что накануне фигуры воинов на одном из барельефов монумента испачкали желтой краской, а на скульптуре оставили надписи оскорбительного содержания.

«В связи с вопиющим инцидентом посольством России в МИД Болгарии было сделано жёсткое представление», — отметили в МИД РФ.

Также представители министерства рассчитывают, что власти Болгарии примут меры по выявлению и наказанию виновных в осквернении мемориала.

В конце июня памятник Советской армии в Софии также был осквернен. Тогда посольство России в Болгарии направило ноту в МИД Болгарии с требованием обстоятельного расследования инцидента, привлечения к ответственности виновных и принятия надлежащих действий по приведению мемориала в порядок.

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