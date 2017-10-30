В Осло на девять месяцев тюрьмы осужден 17-летний гражданин России

Осло, , 14:32 — REGNUM Окружной суд Осло приговорил 17-летнего гражданина России к девяти месяцам заключения за намерение взорвать самодельную бомбу в центре города, сообщает 30 октября норвежское интернет-издание Nettavisen.

По словам молодого человека, он намеревался использовать взрывное устройство рядом с домом в лесу.

Отмечается, что взрывное устройство подросток изготовил по видеоинструкции, опубликованной на YouTube.

Суд принял обвинительный приговор на основе анализа сообщений в мессенджерах Telegram и WhatsАpp.

«Суд обратил особое внимание на сеть контактов и деятельность обвиняемого в Telegram и WhatsApp накануне того же дня, когда он был арестован», — отмечается в решении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России 2000 года рождения был задержан в Осло 8 апреля 2017 года по подозрению в изготовлении взрывчатых устройств. Молодой человек отрицает причастность к террористическим организациям и свою вину признать отказался.

По версии следствия, молодой человек оставил под мостом через реку Акерсэльву подозрительный предмет. Вызванные правоохранительными органами взрывотехники его уничтожили. По данным спецслужб, подозрительным предметом оказалось маломощное взрывное устройство.

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