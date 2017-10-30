В Воронеже из-за пожара эвакуировали студентов и сотрудников ВГТУ

Воронеж, , 13:56 — REGNUM В Воронежском государственном техническом университете была объявлена массовая эвакуация студентов и персонала в связи с пожаром в одной из аудиторий второго корпуса, передает 30 октября издание «Блокнот Воронеж» со ссылкой на учащуюся вуза.

Возгорание произошло около 9 часов утра. Из-за распространившегося дыма была объявлена срочная эвакуация и отменены занятия.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области сообщили, что возгорание возникло из-за замыкания электропроводки, передает «Обозреватель.Врн». При этом помощь спасателей в тушении пожара не потребовалась — огонь потушили силами сотрудников вуза. Отмечается также, что сотрудники МЧС не стали проводить эвакуацию в связи с тем, что ранее решение приняли в администрации вуза.

Пострадавших в результате инцидента нет. Деятельность ВГТУ постепенно восстанавливается, в ближайшее время сотрудники университета смогут вернуться к работе.

Ранее в Воронеже объявили о подготовке к снегопадам. Руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области Максим Оськин отчитался о готовности к снегоуборке на дорогах Воронежской области.

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