В Екатеринбурге начался суд над бывшим квартальным

Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В Екатеринбурге приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению в халатности бывшего начальника отдела МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» (старший квартальный). Первое заседание проходило в закрытом режиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подсудимый обвиняется в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, вследствие чего были ущемлены законные права граждан, а также причинён тяжкий вред здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 26 августа 2016 года на спортивной площадке по улице Индустрии в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В тот день супруги со своими двумя несовершеннолетними детьми играли на площадке в мяч. Пока отец отбегал за отброшенным маленьким ребёнком мячом, четырёхлетний сын повис на воротах, которые упали прямо на него. В итоге ребёнок получил тяжёлую травму печени, был доставлен в больницу и прооперирован.

По факту травмирования ребёнка была организована прокурорская проверка, а в следственном управлении СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело. В итоге было установлено, что старший квартальный (начальник отдела службы заказчика) Орджоникидзевского района знал о наличии на спортплощадке ворот ненадлежащего качества, хотя ранее отрицал это. Но в ходе проверки были получены документы, согласно которым в мае площадка была проинспектирована, а её объекты и их состояние были запротоколированы сотрудниками ПАО «Уралмаш».

В октябре 2016 года по требованию прокуратуры начальник отдела по содержанию открытых спортивных плоскостных сооружений МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» был уволен с должности за неисполнение своих обязанностей. Также дисциплинарное взыскание получили ещё несколько сотрудников службы заказчика.

Напомним, что подсудимый получил должность старшего квартального после предложения главы Орджоникидзевского района в мае 2016 года. В начале апреля 2017 года он добровольно сложил с себя полномочия начальника отдела службы заказчика. Вскоре ему были предъявлены обвинения в халатности. Осенью расследование уголовного дела было завершено, а 19 октября оно было передано в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что сам подсудимый виновным себя не считает и предполагает, что таким образом руководство администрации Орджоникидзевского района пытается снять с себя ответственность за произошедшее с ребёнком.

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