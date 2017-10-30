На Украину обрушилась зима: без света остались почти 400 населенных пунктов

Киев, , 16:12 — REGNUM Без электричества остались 389 населенных пунктов на Украине из-за непогоды, сообщает 30 октября пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, сильные порывы ветра, дождь и мокрый снег стали причиной обесточивания населенных пунктов на Украине в ночь с 29 на 30 октября. Для восстановления подачи электроэнергии ГСЧС привлекла бригады работников областных энергетических компаний.

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Непогода охватила 10 областей: во Львовской области были обесточены 129 населенных пунктов, в Тернопольской — 68, в Хмельницкой — 51, в Черновицкой — 50, в Ивано-Франковской — 32, в Винницкой — 21, в Ровенской — 13, в Полтавской — 12, в Киевской — 8, в Закарпатской — 5.

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Напомним, по данным метеорологов, на Украине 30 октября в западных регионах наблюдается метель с мокрым снегом, температура опускается до 1−6 градусов по Цельсию. Порывы ветра достигают 17−22 м/с, местами — до 25−30 м/с.

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