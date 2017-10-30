Ростуризм предупредил об урагане в Германии и Чехии

Москва, , 11:34 — REGNUM Федеральное агентство по туризму предупредило российских туристов о режиме чрезвычайной ситуации, введенным в Германии и Чехии из-за урагана, сообщили в Ростуризме.

Ведомство сообщает, что на Германию и некоторые районы Чехии обрушился ураган Герварт.

Шквалистый ветер в некоторых районах повалил деревья, в связи с чем наблюдаются перебои с электричеством и перекрыты автомобильные трассы.

Также на территории двух стран ограничено движение железнодорожного транспорта

Российским турператорам рекомендовано предупреждать граждан, собирающихся посетить Германию и Чехию, об урагане и неблагоприятной обстановке.

Туристам, которые находятся в этих странах, Ростуризм советует соблюдать меры личной безопасности, по возможности не выходить из отелей и не посещать лесопарковые зоны.

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Как сообщало ИА REGNUM, жертвами урагана «Герварт», обрушившегося на Европу 29 октября 2017 года, стали по меньшей мере шесть человек. Из-за рухнувших деревьев два человека погибли в Чехии и Польше, около тысячи жителей двух стран остались без электричества.

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