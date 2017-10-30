Понедельник, 30 Октября 2017 года
12:57:25 МСК

Ростуризм предупредил об урагане в Германии и Чехии

Происшествия

В двух странах объявлен режим чрезвычайной ситуации

Москва, 30 октября 2017, 11:34 — REGNUM  Федеральное агентство по туризму предупредило российских туристов о режиме чрезвычайной ситуации, введенным в Германии и Чехии из-за урагана, сообщили в Ростуризме.

Ведомство сообщает, что на Германию и некоторые районы Чехии обрушился ураган Герварт.

Шквалистый ветер в некоторых районах повалил деревья, в связи с чем наблюдаются перебои с электричеством и перекрыты автомобильные трассы.

Также на территории двух стран ограничено движение железнодорожного транспорта

Российским турператорам рекомендовано предупреждать граждан, собирающихся посетить Германию и Чехию, об урагане и неблагоприятной обстановке.

Туристам, которые находятся в этих странах, Ростуризм советует соблюдать меры личной безопасности, по возможности не выходить из отелей и не посещать лесопарковые зоны.

Читайте также: В Белоруссии из-за урагана «Герварт» объявлен оранжевый уровень опасности

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами урагана «Герварт», обрушившегося на Европу 29 октября 2017 года, стали по меньшей мере шесть человек. Из-за рухнувших деревьев два человека погибли в Чехии и Польше, около тысячи жителей двух стран остались без электричества.

Читайте также: Число жертв урагана «Герварт» в Европе увеличилось до шести человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить