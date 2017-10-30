В Москве задержаны вандалы, оскорбившие память ветеранов

Москва, , 11:35 — REGNUM В Москве задержаны двое мужчин, ломавших стенды, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, 30 октября сообщаетпресс-служба УВД по ВАО г. Москвы.

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 22-летнего и 28-летнего приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в вандализме», — информировал врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

По информации пресс-службы, в полицию поступило сообщение о том, что на Измайловском бульваре «двое неизвестных мужчин ломают стенды, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны». Полицейскими были задержаны 28-летний и 22-летний мужчины, приезжие из ближнего зарубежья.

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Установлено, что правонарушители погнули и повалили конструкции из металла, разбили стекла у стендов, изорвали плакаты с фотографиями ветеранов Великой Отечественной.

По сообщению ведомства, против приезжих возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм». Молодые люди заключены под стражу.

Напомним, случившееся не является единичным преступлением против исторической памяти российских граждан. 24 октября (и не в первый раз) был осквернен памятник солдатам Советской армии, установленный в столице Болгарии, Софии. Неизвестные закрасили жёлтой краской фигуры солдат на монументе.

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3 октября в польском городе Щирк надругались над памятником 36 солдатам РККА, погибшим при освобождении города. 14 сентября уже в России, приговорили к ограничению свободы на один год двух несовершеннолетних. Жительницы Южноуральска осквернили памятник «Вечный огонь».